Giulia De Lellis nel mirino del web: "Che squallore questa foto"

Mentre si gode l'Australia insieme al compagno Andrea Iannone, Giulia De Lellis è finita, ancora una volta, nel mirino degli hater. L'ultimo post social, pubblicato sul suo profilo Instagram, ha scatenato molti commenti negativi. Tutta colpa della posa scelta dall'influencer romana per lo scatto, definita poco elegante. Numerosi follower non hanno, infatti, gradito la sua foto in intimo nel bagno di un hotel e ci sono andati giù pesanti: " L'eleganza non ti appartiene... ", " Volgarotta in questa foto ", " Che squallore ", " Bella posa da intellettuale.... io dico che dopo un tot di foto così o la smetti... oppure le danno un qualcosa in cambio! Comunque viva l anticonformismo ".

Giulia De Lellis si sta concedendo un viaggio in Oriente per seguire gli impegni sportivi del fidanzato Andrea Iannone. In questo momento di pausa dagli impegni di lavoro, però, la De Lellis continua a essere attiva sui suoi canali social, condividendo con i suoi fan scatti e momenti dei suoi viaggi. La fotografia scattata nella toilette della sua stanza d'albergo, ma soprattutto la descrizione in inglese, non è stata apprezzata da alcuni follower, che hanno commentato: " Ti preferivo quando eri la ragazza della porta accanto ", " Non sei più la GIULIA di una volta.. peccato! ", " Non ne possiamo piu.... ora si sente internazionale e scrive in inglese, forse è meglio imparare meglio l’italiano....".

I giudizi e le critiche dei leoni da tastiera, però, non la toccano. Giulia De Lellis, che presto vedrà il suo libro tradotto e commercializzato anche all'estero, si gode i successi raggiunti, proprio ora che sta per uscire, nelle vesti di attrice, con la sua prima sitcom in streaming.