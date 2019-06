Giulia De Lellis racconta tutta la verità su Iannone, ma lancia una "frecciatina" anche a Damante

E’ una delle storie d’amore che sta più appassionando in questa calda estate. Giulia De Lellis e Andrea Iannon, ex compagno di Belen sono diventati una coppia. Questa cosa ha lasciato tutti un po' sorpresi, anche se sembra che l’amore tra i due vada a gonfie vele. A questo proposito è stata proprio Giulia a rispondere a tutte le domande su Andrea Iannone e lo ha fatto dal suo profilo Instagram, rispondendo a tutti i suoi fan. E dai suoi racconti sono venute fuori cose molto interessanti.

Le viene chiesto: "Chi ha fatto il primo passo tu o Andrea?" . Giulia risponde: “ Ovviamente Andrea, e non ne ha fatto neanche uno…” sottintendendo che per conquistarla c’era voluto molto tempo, e poi spiega anche il perché quando le viene posta la domanda: "Come vi siete conosciuti tu e Andrea Iannone?" . “Ad una cena, eravamo tante coppie, non ci siamo parlati più di tanto. Tra l’altro mi stava molto antipatico ma molto. Non che ora sia particolarmente simpatico, però all’epoca mi stava proprio antipatico”.

Giulia risponde in maniera simpatica anche a chi le fa delle domande provocatorie: "Vedo che hai una passione per gli Andrea, sarà un caso?" Lei risponde senza pensarci: “Più che per gli Andrea, per gli stronzi… Fin da quando ero piccola” . E molti hanno visto in questa risposta una frecciatina ad Andrea Damante con cui qualche mese fa era stata sorpresa a baciarsi.

Però Giulia, delle domande cattive sembra non curarsi e lo dice chiaramente quando un fan le chiede: “ Ci rimani male per i commenti cattivi che ti fanno fidanzati etc? Se sì come affronti la cosa?” . “ Non ci rimango male - dice - se mi fanno commenti negativi o mi insultano, non si può piacere a tutti. Certo, se me li fa mia mamma mia sorella o le mie amiche ci rimango male, ma se me li fanno gli sconosciuti no”.

Proseguono poi le curiosità su Iannone: “Cosa ti ha colpito di Andrea?” “Innanzitutto la sua estrema educazione, la sua galanteria, ma soprattutto, prima di amare me ha amato la mia famiglia…” . E proprio sulla famiglia, a cui Giulia è legatissima scatta una domanda: “La tua soddisfazione più grande?” “Posso sembrare un po’ patetica, ma è la mia famiglia, anche se non riesco a vederli tutti i giorni. Perché nonostante tantissime difficoltà e problematiche, che tutte le famiglie hanno, siamo sempre uniti”.

“Come ti ha conquistato Andrea Iannone?” le chiede una follower. “Con pazienza, rispettandomi senza pressarmi. Io stavo vivendo un periodo particolare è entrato nella mia vita in punta dei piedi, nonostante lui sia uno che va molto veloce” . “Iannone è preso da te tanto da farti guidare la sua macchina?” “Si ovvio. Ieri mi ha dato anche la sua macchina, una a cui tiene particolarmente” . Risponde Giulia senza indugi.