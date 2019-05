Giulia De Lellis risponde alle critiche: "I commenti negativi? Non hanno peso nella mia vita"

E' un periodo molto intenso dal punto di vista lavorativo per Giulia De Lellis: l'influencer, che ha in ballo numerosi progetti, ha avuto la possibilità di sfilare sul red carpet del Festival di Cannes, indossando un abito che ha fatto molto discutere. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha diviso in due il popolo del web: se da un lato c'è chi ha molto apprezzato il suo look, gli haters non hanno mancato l'appuntamento con le critiche, alle quali Giulia ha prontamente risposto.

"Vestito orrendo", "Bruttissimo vestito" , sono alcuni dei messaggi che campeggiano sotto la foto postata su Instagram che vede protagonista Giulia sul tappeto rosso. "Quanto sei alta? un centimetro?", "Piccolina, e con un vestito così... Non stai bene...Poi lì a Cannes che ci fai?" , continuano gli attacchi nei confronti della De Lellis. Questi sono solo alcuni degli esempi di commenti poco carini che l'influencer ha potuto leggere e che l'hanno portata a replicare con delle Story su Instagram.

"Stavo leggendo i vostri commenti e volevo ringraziarvi tantissimo perché è sempre bello, per me vale molto" , ha detto Giulia. "Ci sono anche commenti negativi, quelli un po' a caso, senza senso, delle persone tristi e infelici -ha proseguito la De Lellis- io non li cito perché non hanno peso nella mia vita. Mi dispiace per loro che perdono tempo" . In tale maniera Giulia ha cercato di zittire gli haters, che stavolta l'hanno attaccata per il look e non per la sua relazione, non ancora ufficializzata con Andrea Damante.

"Sono felice dei miei successi e della mia crescita lavorativa e umana" , ha concluso Giulia che già in passato ha dovuto rispondere a chi la critica per via del suo aspetto fisico o per via delle sua scelte relative alla moda. Intanto, Giulia, nonostante tutti, continua a mietere successi su successi: per lei si può parlare davvero di un periodo d'oro.

