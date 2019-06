Giulia De Lellis sfreccia con Iannone e gli dedica le parole di Zafón

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono la coppia di questa torrida estate 2019. I due sono ormai usciti allo scoperto e non fanno più nulla per nascondersi, anzi. Su entrambi i profili sono sempre più frequenti le foto e i video che li ritraggono assieme, felici e innamorati, che si godono la prima estate di coppia.

Il campione di motociclismo sarà impegnato per i prossimi mesi nel campionato mondiale di motociclismo, a cui mancano ancora numerose tappe in giro per il mondo prima della fine. Questo non gli impedisce di ritagliarsi del tempo per la sua amata, tanto che la scorsa settimana i due erano stati avvistati in una splendida villa in Sardegna, dove hanno girato il famoso video dei piedi, divenuto virale. Durante il weekend in corso non potranno dirigersi in qualche località mondana visto che Andrea Iannone è impegnato nella gara sul circuito di Assen, nei Paesi Bassi. Questo non ha però impedito loro di riuscire a ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme. così Giulia De Lellis è volata in Olanda per stargli vicino e per sostenere il suo campione. Durante le prove in pista, l'influencer è rimasta all'interno del box di Iannone a guardare le sue performance dai monitor. Al termine dei giri in pista ufficiali, il pilota ha dato una prova di grande fiducia alla sua fidanzata, concedendole di guidare il suo scooter tra i paddock. Il momento è stato pubblicato dallo stesso Iannone nelle sue storie di Instagram, dove i due si sono mostrati scanzonati e felici.