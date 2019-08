Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini sono tornati insieme?

Dopo le foto hot insieme alla sorella Silvia, Giulia Provvedi torna alla ribalta del gossip per una indiscrezione sulla sua vita sentimentale e sul travagliato rapporto col calciatore Pierluigi Gollini.

Secondo il settimanale Chi, la Donatella sarebbe tornata insieme al suo ex: "Giulia Provvedi, senza troppo clamore, ha deciso di dare una nuova opportunità al suo ex, Pierluigi Gollini". Negli ultimi mesi, la storia d'amore dei due ragazzi ha affrontato una lunga serie di alti e bassi. Nel periodo in cui la giovane donna era nella Casa del Grande Fratello Vip insieme alla gemella, erano arrivate le prime indiscrezioni di un probabile tradimento da parte di Gollini.

Giulia, però, sembrò non credere a tali rumors e preferì affrontare la situazione di persona, una volta terminato il reality di Canale 5. La storia tra la cantante e il calciatore proseguì fino a giugno, quando la stessa Giulia annunciò su Instagram che lei e Pierluigi si erano lasciati, ma senza approfondire i motivi del distacco. Pochi giorni dopo, a dare una spiegazione sulla fine della relazione, ci pensò il settimanale Spy che mise nero su bianco un probabile tradimento di Gollini con una pierre di un locale della Costa Smeralda.

Adesso però, a meno di due mesi dalla separazione, la rivista diretta da Alfonso Signorini annuncia un riavvicinamento tra Giulia Provvedi e il suo ex. Per il momento, sui social non ci sono tracce di foto insieme o dediche d'amore ma il settimanale Chi parla di "un lungo periodo di prova per il calciatore che aveva tradito la Donatella". Se l'indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, sarebbe la conferma di quanto Giulia creda in questo rapporto e di quanto sia pronta a perdonare eventuali errori di percorso pur di portare avanti la storia d'amore.

