Giulia Salemi conquistata da Luigi Ammaturo a suon di rose e telefonate

Sembra che l’amore sia tornato nella vita di Giulia Salemi che, dopo la sofferta relazione con Francesco Monte, è stata avvistata in quel di Courchewel, in Francia, con l’ipotetico nuovo fidanzato.

Fino a qualche ora fa il nome del giovane misterioso con cui la Salemi ha trascorso il Capodanno era ignoto, ma ci ha pensato il settimanale Spy a rendere noti il nome e il cognome di colui che pare essere riuscito a far dimenticare alla ex gieffina Monte. Si tratterebbe di Luigi Ammaturo, napoletano doc e figlio di un petroliere, che si dice sia riuscito a fare breccia nel cuore di Giulia con un corteggiamento serrato e molto romantico.

Come raccontato dal magazine, Luigi avrebbe iniziato a manifestare il suo interesse nei confronti della Salemi inviandole numerosi mazzi di rose e, dopo una iniziale conoscenza telefonica, sarebbe riuscito a strappare un appuntamento alla giovane italo persiana. Pare sia stato il 18 dicembre la data dell’incontro tra Giulia e il suo nuovo fidanzato che, complice una cena a Milano, hanno iniziato a conoscersi personalmente programmando le feste insieme nella prestigiosa località di montagna francese.

Per il momento, però, pare che la Salemi abbia deciso di procedere con molta cautela. Da quando hanno iniziato a circolare le immagini di lei e Luigi in atteggiamenti complici durante il Capodanno, la ex gieffina è stata subissata di domande da parte dei follower, ma si è limitata a rispondere che il principe azzurro sta tardando ad arrivare. Che sia questo un modo per sviare il gossip o, semplicemente, Giulia non se la sente di definire questa nuova relazione appena iniziata un vero e proprio amore?

Ad oggi, tuttavia, la ragazza sembra essere tornata serena e felice: appagata dal punto di vista lavorativo (è stata scelta per la conduzione del format Mediaset Play Talk), Giulia pare stia vivendo un momento “power” anche dal punto di vista sentimentale. Per il momento, però, ha deciso di tenere tutto top secret nella speranza che anche questo legame non si riveli un fuoco di paglia come in passato.