Giulia Salemi e Francesco Monte si ignorano a un evento sul Lago di Como

Prima o poi dove succedere che Francesco Monte e Giulia Salemi si rincontrassero, visti i numerosi impegni lavorativi in comune. Complice l'evento mondano organizzato da Guess nella splendida cornice del Lago di Como, la coppia fresca di rottura si è ritrovata nello stesso posto per un'intera giornata. Giulia Salemi era presente come ospite insieme ad altre influencer come Giulia Gaudino e Nicole Mazzocato, mentre Monte era ospite di uno dei modelli della sfilata di Paul Marciano, Stefano Sala.

Difficile non incontrarsi ad un evento simile e soprattutto con i molti amici in comune. Stefano Sala, che ha sfilato sulla passerella del brand, è infatti amico di entrambi grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, dove tra i tre è nata subito una bella sintonia. Sia Francesco Monte che Giulia Salemi hanno alloggiato all'Hilton Lake Como ma, a quanto pare, non si sono mai incrociati durante il breve soggiorno. Stefano Sala si è invece dovuto dividere tra i due amici: con Francesco Monte ha trascorso il pomeriggio in giro per Como (con loro anche Andrea Damante e Marco Fantini due ex tronisti molto amati di Uomini e Donne) mentre con Giulia Salemi ha ballato e cantato al party dopo la sfilata. Francesco e Giulia, però, non si sono mai incontrati.

Attraverso le stories dei profili Instagram della coppia Monte - Salemi, i due sono stati molto attenti a non pubblicare foto e video che li ritraessero assieme e infatti l'ex coppia si è totalmente ignorata all'evento, rendendo difficile la convivenza con gli altri amici. Non si è vista neanche Diletta Leotta, la tanto chiacchierata nuova fiamma di Francesco Monte.