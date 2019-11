Giulio Raselli lascia le registrazioni di Uomini e Donne per correre da Giovanna

Colpo di scena durante le ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne: Giulio Raselli ha lasciato in anticipo il programma per correre dalla corteggiatrice Giovanna.

Prima di prendere una decisione così importante che potrebbe costringere il tronista a fare la sua scelta nelle prossime puntate, Raselli ha voluto smentire alcuni rumors riguardanti la conoscenza pregressa con Giulia D’Urso, corteggiatrice approdata a Uomini e Donne a metà percorso. Secondo quanto iniziato a circolare sul web, tra il tronista e la ragazza ci sarebbe stato un flirt durante la scorsa estate e, a provare il gossip, ci sarebbe una foto che ritrae il giovane mentre bacia una misteriosa mora che ha lo stesso tatuaggio sul piede di Giulia.

Per smentire queste illazioni, quindi, Raselli ha presentato in studio la ragazza mora con cui c’è stato un flirt iniziato e conclusosi a Formentera, dove entrambi stavano trascorrendo le vacanze la scorsa estate. Durante la puntata, però, né Giulia né Giovanna si sono presentate in studio e, su proposta di Maria De Filippi, il tronista ha avuto la possibilità di contattarle telefonicamente. Le conversazioni con entrambe, come riportato dal Vicolodellenews, sono stati confronti tutt’altro che pacifici e, alla fine, Giulio ha deciso di lasciare la trasmissione prima della conclusione delle registrazioni per correre proprio da Giovanna.

Con quest’ultima, infatti, Raselli era riuscito a stabilire una complicità immediata interrotta dall’arrivo improvviso della D’Urso. Secondo molti, però, l’interesse del giovane nei confronti di quest’ultima assomiglierebbe più ad una cotta adolescenziale che ad un vero e proprio sentimento destinato a crescere col tempo. Giulio non ha mai smentito queste considerazioni e, la scelta di raggiungere Giovanna lasciando in stand by il confronto con Giulia, potrebbe lasciar intendere che il pensiero del pubblico non sia così infondato. Al momento, però, non si sa se Raselli abbia deciso di abbandonare la trasmissione per fare una scelta o, semplicemente, per recuperare una delle corteggiatrici a cui tiene di più.