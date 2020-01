Giulio Raselli sceglie Giulia, ma Giovanna non la prende bene

Il trono di Giulio Raselli a Uomini e Donne si è concluso con la scelta di Giulia D’Urso e l’ennesima litigata con Giovanna Abate che, prima di abbandonare gli studi, si è scontrata per l’ultima volta con l’uomo che sperava potesse diventare il suo fidanzato.

Dopo aver rivissuto i momenti più belli insieme alle corteggiatrici, Giulio ha chiesto di incontrare prima Giovanna e il confronto con lei è stato senza esclusione di colpi. Evidentemente molto emozionato, Raselli si è perso in un lungo discorso che la Abate, consapevole di non essere la sua preferita, ha interrotto per fare una domanda ben precisa: “ Quindi, non sono io la tua scelta... ”. Questa “irruzione”, però, ha particolarmente infastidito il tronista, che l’ha accusata di aver “rovinato anche questo momento”. “ Mi hai preso in giro, non è una cosa che ti devo chiedere, ma è una consapevolezza che io ho – ha detto la corteggiatrice, scatenando l’immediata reazione di Giulio – . Ma la colpa è mia? Se il cuore mi porta da un’altra parte, questa è una colpa! Se sono innamorato di un’altra persona devo chiedere scusa a lei? Ma non esiste ”.

A questo punto, Giovanna si è alzata e ha lasciato lo studio senza salutare il tronista. “ Non volevo usare parole per screditarti – ha commentato lei mentre abbandonava il programma - . Ma riesci a screditarti da solo! ”.

Pur molto turbato, quindi, Giulio ha chiesto di incontrare Giulia D’Urso, inconsapevole di ciò che è avvenuto poco prima del suo ingresso in studio. Ripercorrendo alcuni dei momenti più belli del loro percorso insieme a Uomini e Donne, quindi, Raselli ha ammesso che da tempo, ogni volta che si ritrovava da solo, il suo unico pensiero era rivolo alla ragazza che, subito, ha capito di essere la scelta del giovane. “ Ti prego, dimmi di sì perché ti amo! ”, ha concluso Giulio, mentre Giulia scoppiava in lacrime e si gettava tra le braccia del suo nuovo fidanzato.