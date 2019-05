Gf, Gennaro un amante di Lele Mora? Parla l'ex agente dei vip

L'ex agente dei vip, Lele Mora, ha voluto chiarire la sua posizione. Da giorni, infatti, circola un rumor secondo il quale Mora in passato avrebbe avuto un flirt con Gennario Lillio. Così, in un'intervista concessa a "Nuovo tv", Mora ha smentito categoricamente di aver aiutato Gennaro ad entrare a far parte del mondo della tv, mettendo a tacere le voci malevoli sul suo rapporto maturato con il modello napoletano: "Lo dicono, ma non è così. Tra noi c’è solo un bel rapporto d’amicizia. Ci conosciamo da 6 anni ormai... Non l'ho aiutato ad entrare nel Gf, i provini li fanno Barbara d'Urso e gli autori del programma".

Lele Mora fa il tifo per la coppia Gennaro e Francesca del Grande Fratello

L'ex agente di Fabrizio Corona e Costantino Vitagliano non solo ha smentito la voce su una sua presunta relazione con Gennaro Lillio, ma ha anche speso delle belle parole sul conto di Francesca De André, la quale al momento sembra non voler cedere al corteggiamento di Lillio al Grande Fratello.

"Gennaro e Francesca si scambiano sguardi sinceri, per cui deduco che ci sia qualcosa di serio tra loro -ha dichiarato Lele Mora, nella sua ultima intervista-. Auguro loro il meglio, perché sono due bravi ragazzi e meritano tutto il bene possibile. Gennaro è un bravo ragazzo, pulito e perbene. Un grande lavoratore. Si divide tra le palestre e il mondo della moda" .

