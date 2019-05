Gf, Karina attacca Ambra e Kikò: "Tra loro finirà entro Ferragosto"

Nel pomeriggio dello scorso 12 maggio, è stata trasmessa la nuova puntata di "Domenica Live", il talk-show condotto da Barbara d'Urso che ha visto presentarsi in studio, e in qualità di ospite, l'ormai ex-gieffina Ambra Lombardo. Nel nuovo appuntamento-tv del talk della domenica di Canale 5 si è parlato della tanto chiacchierata liaison amorosa che sarebbe cominciata tra le mura del Grande Fratello tra Ambra e Kikò.

In diretta nazionale, nel salottino della d'Urso Karina Cascella è partita in quinta, scagliandosi contro la Lombardo. "Ma se non avessi baciato Kikò nella tua ospitata a sorpresa al GF, di cosa avremmo parlato sul tuo conto?" , ha domandato sarcastica l'opinionista Cascella all'ex-concorrente del Grande Fratello 16. Karina sostiene, così come l'ex-moglie di Kikò, Tina Cipollari, che Ambra stia fingendo di nutrire dell'interesse nei riguardi di Nalli, al mero scopo di ottenere della visibilità. La stessa Cascella ha dichiarato a "Domenica Live" che il flirt venutosi a creare tra la Lombardo e Nalli sarebbe, a suo dire, destinato a giungere al capolinea entro Ferragosto.

Grande Fratello, Ambra risponde a Karina

“Per me, lei e Kikò non arrivano a sparare i fuochi di Ferragosto”, ha chiosato sarcastica Karina rivolgendosi ad Ambra. “Io una persona che mi piace la bacio subito, perché non lo hai fatto quando eri dentro la Casa?”, ha poi domandato la stessa opinionista all’ormai ex gieffina, alludendo alla scelta compiuta da Ambra di baciare Kikò solo dopo la sua eliminazione dal gioco. Ela reazione non si è fatta attendere: “Tu sei una sputasentenze. Non potevo baciare una persona che mi piace, sapendo di ferire un uomo che mi guardava da casa”.

Il pensiero che Karina Cascella ha maturato sul conto della presunta "coppia" del GF16, formata da Ambra Lombardo e Kikò Nalli, ha letteralmente diviso l'opinione del popolo del web.

