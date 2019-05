Gf, lo sfogo di Enrico: "Perché rifarsi il seno, se non ci sono problemi di salute?"

Dopo essere diventato protagonista di un bacio gay consumatosi con il coinquilino Michael Terlizzi, il gieffino Enrico Contarin si è lasciato abbandonare ad uno sfogo al Grande Fratello, rivelando che la madre ha avuto dei problemi di salute.

Il giovane non riesce a perdonare chi intende ricorrere ad ogni costo ad un intervento di chirurgia estetica, in particolare alle operazioni di "mastoplastica additiva", quando non sussistono delle patologie.

Enrico Contarin contro la chirurgia estetica al Grande Fratello

Al GF16, il reality show condotto da Barbara d'Urso, Enrico ha sorpreso il pubblico confidando che la madre ha sofferto a causa di alcuni problemi al seno. “Io sono tornato a casa per delle cose che erano successe a mamma - ha detto Contarin durante il suo sfogo -. Se queste cose non le vivi, non le capisci".

Il gieffino ha sconsigliato il ricorso alla chirurgia estetica, quando non è funzionale alla salute, lanciando un messaggio al pubblico femminile: " Quando io sento parlare di operazione al seno, perché vogliono farselo più grande, mi verrebbe da dire: ‘Ma di cosa state parlando, ragazze?'. Sono altri i motivi per cui bisogna operarsi.”.

