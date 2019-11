Guendalina Canessa bagna la sedia, la D'Urso: "Togliete gli spritz dal backstage"

Momento trash a Pomeriggio Cinque, nella puntata andata in onda mercoledì. Mentre in studio si stava parlando di diete vegetariane e vegane, Guendalina Canessa è stata protagonista di una parentesi imbarazzante, che ha coinvolto anche Barbara D'Urso. La conduttrice stava discutendo con gli ospiti in studio e tra loro c'erano anche Filippo Nardi e Guendalina Canessa. L'ex gieffina, sul finale del momento talk, è apparsa irrequieta sulla poltrona e Barbara D'Urso non ha potuto far altro che interrompere la discussione e chiederle cosa stesse succedendo. La risposta della Canessa, però, ha spiazzato tutto il pubblico presente in studio: " Ho tutta la poltrona bagnata ".

Dopo un attimo di imbarazzo generale, Barbara D'Urso ha esclamato: " Ma ti sei fatta lo spritzettino come Taylor Mega pure tu? ". Il richiamo all'ultima puntata di "Live", dove la Mega si presentò in collegamento leggermente alterata dall'alcool, è apparso evidente, ma Guendalina Canessa ha spiegato cosa stava succedendo: " Barbara sai perché sono seduta così? Sono sincera. C'è tutta la poltrona bagnata di sudore mio. Ho sudato e c'è la poltrona bagnata. Ma non ti capita quando hai le cose... ". Le affermazioni dell'ex gieffina hanno costretto la padrona di casa a interrompere l'ospite e a richiamare le telecamere sul suo primo piano sbigottito: " Ragazzi! Togliete lo spritz dal back stage delle mie trasmissioni per favore! ".