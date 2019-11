Guendalina Tavassi replica alla figlia: "L'adolescenza... Ma una madre ci sarà sempre"

Le liti familiari dovrebbero restare circoscritte all'interno delle pareti domestiche ma con l'avvento dei social vengono sempre più spesso traslate in ambito pubblico, diventando argomento di discussione per chiunque. È quello che sta succedendo in queste ore in casa di Guendalina Tavassi, dove Gaia Nicolini da qualche giorno ha deciso di mettere in piazza uno spaccato della loro vita.

La prima figlia di Guendalina Tavassi, che l'ex concorrente del Grande Fratello ha avuto in giovanissima età con Remo Nicolini, oggi ha 15 anni e sembra non abbia un rapporto pacifico con sua madre. Sono tantissime le storie che in questi giorni ha pubblicato su Instagram, nelle quali muove accuse precise e gravi contro la madre. Gaia Nicolini ha condiviso anche gli screenshot di alcune chat che avrebbe avuto con sua madre, dove si leggono presunti insulti nei confronti della ragazza. La situazione familiare di Guendalina Tavassi è apparsa intricata fin da quando la donna ha partecipato al Grande Fratello. Era il 2010 e in quell'edizione di grande successo tenne banco per diverso tempo il rapporto tempestoso tra la ragazza e il suo ex fidanzato, nonché padre di sua figlia Gaia, allora ancora bambina. Sono passati 9 anni, Gaia è cresciuta e Guendalina si è rifatta una vita con un altro uomo.

Oggi l'ex concorrente del Grande Fratello ha altri due figli e conduce una vita tranquilla con l'imprenditore Giuseppe d'Aponte, sposato nel 2013. Effettivamente, da molto tempo non si vedono storie di Guendalina Tavassi in compagnia della sua prima figlia Gaia e sono stati diversi i follower dell'influencer a domandarsi che fine avesse fatto. Fino a questo momento, Guendalina aveva preferito non rispondere a tali domande, preferendo ignorare e tenere silenti i malumori domestici. Gaia, però, è ormai quasi un'adulta e ha il controllo totale dei suoi social e quindi ha deciso in autonomia di far emergere il suo malessere, puntando il dito contro Guendalina. Nelle ultime settimane lei non è la prima a scagliarsi pubblicamente contro la madre, perché lo stesso ha fatto Jacqueline Luna Di Giacomo accusando Heather Parisi. Ci sono molte similitudini tra i racconti delle due ragazze e forse Gaia ha preso spunto proprio da lei per trovare il coraggio di fare simili dichiarazioni sui social. Le accuse di Gaia Nicolini sono un crescendo di episodi gravi ai quali finora Guendalina Tavassi ha preferito non rispondere, per lo meno non direttamente.