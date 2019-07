Harry e Meghan ritagliano William e Kate dalle foto Instagram

È ancora maretta tra il Principe Harry e Meghan Markle nei confronti del Principe William e Kate Middleton?

Sui social network, in tanti stanno ipotizzando che i duchi di Sussex non si siano affatto riconciliati con i duchi di Cambridge. Da tempo ormai si dice che tra le due coppie della Royal Family ci siano forti contrasti: durante le prove per il Royal Wedding, pare che Kate sia scoppiata in lacrime in risposta a una critica di Meghan all'abito da damigella della Principessa Charlotte, mentre si dice che William avrebbe redarguito il fratello, colpevole a suo avviso di affrettare troppo le cose con l’ex attrice.

Poi i Cambridge e i Sussex sono stati avvistati sorridenti, d’amore e d’accordo in più di un’occasione ufficiale. Si è detto anche che Kate e Meghan in realtà abbiano svolto la funzione di paciere fra i due fratelli. Ma ai follower su Instagram non è sfuggito un dettaglio. Come riporta l’Express, qualche utente ha puntato il dito affermando che Harry e Meghan abbiano ritagliato Kate e William dagli scatti ufficiali. In particolare per una foto del Trooping the Colour e poi per il compleanno del Principe Filippo d’Edimburgo. Inoltre, l’augurio di compleanno che i Sussex hanno rivolto a William il mese scorso è apparso a molti “ troppo freddo ”.

Le ipotesi sembrano tuttavia convergere contro Meghan. C’è infatti chi pensa che i canali social dei Sussex siano gestiti in prima persona - anche se con altri collaboratori - dalla duchessa. Sono due gli indizi principali che fanno pensare a questo: la grafia americana di alcune espressioni e dei profili chiari ed eleganti che l’ex attrice utilizzava per i feed del suo defunto profilo Instagram.

