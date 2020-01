Harry e William, un incontro segreto per tornare “fratelli”

La cosa che più ha amareggiato i sudditi di Sua Maestà ma anche gli amanti della monarchia inglese in tutto il mondo, della decisione di Harry e Meghan di allontanarsi dalla corona, è stata sicuramente la separazione tra William ed Harry. I due fratelli, attaccatissimi fin dalla nascita, e soprattutto uniti dopo la morte della loro madre, dopo il matrimonio di Harry si erano inevitabilmente allontanati, cosa che avrebbe dato un enorme dolore a Lady Diana che per loro ha voluto sempre il meglio.

Il carattere forte di Meghan Markle, le scaramucce con Kate Middleton, avevano irrimediabilmente incrinato i rapporti da i due fratelli che da sempre erano stati l’uno la spalla dell’altro. Ma è proprio di poco fa, la notizia che tra due, sarebbero intercorsi degli “incontri segreti” prima del definitivo trasferimento di Harry in Canada e sembra che questi abbiano dato i loro frutti riuscendo a sanare le loro incomprensioni, anche se, per Harry, rimane il contrasto con il principe Carlo totalmente in disaccordo con la sua decisione di lasciare la corona.

L'idea di vedersi, è stata presa da entrambi che si sono resi conto che “ora o mai più”, c’era bisogno di un riavvicinamento prima della partenza di Harry per Canada dove raggiungerà Meghan e Archie. Questi “colloqui di pace” sono stati aiutati da entrambe le consorti, Meghan e Kate. Una fonte ha raccontato al “The Sun”, che i due hanno passato del tempo insieme lontani dal vertice di Sandringham, parlando della loro relazione e discutendo sul loro futuro.

Questo ha dato la possibilità di salvare il loro rapporto e di "ritornare fratelli”, dopo quasi due anni di contrasti, supportati da Kate e Meghan che si sono unite ai colloqui in più di un’occasione, e facendo contemporaneamente pace tra di loro. Come dicevamo prima però, se un passo è stato fatto con suo fratello, rimangono invece i dissapori con il padre Carlo. La loro relazione è stata descritta come “ Molto complicata con mancanza di fiducia da parte di entrambi ”.

Harry ha comunque voluto rompere il silenzio e ha parlato della sua “ grande tristezza ” nel lasciare la famiglia reale, ma che lui e Meghan non avevano altra scelta se non quella di abbandonare i doveri reali, anche se ha spiegato che la coppia “ non sta andando via ”. Un discorso molto sentito da parte di Harry che ha detto di aver sperato di continuare a servire la regina, il Commonwealth e le varie associazioni senza avere alcun finanziamento pubblico.