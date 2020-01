Quell'incontro segreto fra la regina e Harry prima del summit reale

Il principe Harry e Meghan Markle hanno avuto il benestare di Sua Maestà, ad iniziare la loro nuova vita lontana dalla Royal Family. Prima del meeting ufficiale che ha visto riunirsi a Sandringham la regina, Carlo, William ed Harry, quest’ultimo ha avuto un colloquio privato con la sovrana, una chiacchierata informale tra nonna e nipote.

Fonti interne hanno affermato che Elisabetta è rimasta molto delusa dalla decisione del nipote e della moglie di lasciare i loro ruoli istituzionali e come riporta il Mirror, il duca di Sussex ha voluto mettere una buona parola con la regina prima che arrivassero gli altri. All’incontro per discutere del futuro dei duchi di Sussex avrebbe dovuto partecipare dal Canada anche Lady Markle, a Vancouver con il piccolo Archie. Tuttavia fonti rivelano che la regina avrebbe impedito a Meghan di intervenire per paura che orecchie indiscrete vicino alla duchessa in collegamento, potessero ascoltare.

Elisabetta, inizialmente “ disperata ” per la decisione dei duchi di lasciare i loro incarichi nella famiglia reale, si è poi rassegnata e alle 17 di lunedì 13 gennaio Buckingham Palace ha rilasciato questo comunicato: " Oggi la mia famiglia ha avuto una discussione costruttiva riguardo al futuro di mio nipote e sua moglie ”, si legge nella dichiarazione. Il comunicato prosegue: “ La mia famiglia ed io sosteniamo completamente il desiderio di Harry e Meghan di costruirsi una nuova vita come giovane famiglia. Sebbene avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della Royal Family, rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente, pur continuando ad essere preziosi per la famiglia”.

Il comunicato continua poi cosi: “ Harry e Meghan hanno espresso chiaramente di non voler più contare sui fondi pubblici”. E ai navigatori del web non è sfuggito un particolare: Elisabetta si è riferita al nipote e alla moglie usando i loro nomi di battesimo, tralasciando i più formali titoli di duca e duchessa di Sussex. Come qualcuno fa notare su Twitter, potrebbe voler dire che d’ora in avanti Harry e consorte perderanno il loro titolo? “ Credo sia molto strano, specialmente i un comunicato da parte della regina. Dovranno abbandonare il loro titolo? ”, scrive l’esperta reale Victoria Arbiter.

Ciò che appare chiaro è che, sebbene contrariati, i membri della Royal Family hanno appoggiato il desiderio di indipendenza dei Sussex. La regina ha fatto sapere che per un “ periodo di transizione”, Harry e Meghan vivranno tra Canada e Gran Bretagna, nell’attesa che venga riorganizzato l’assetto della famiglia, nonché il futuro della monarchia.