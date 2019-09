Laura Chiatti sbotta contro un hater che offende il figlio: "Fai c...e "

Il look dei figli di Laura Chiatti e Marco Bocci continua ad essere motivo di discussione sui social, ma uno degli ultimi feroci commenti rivolti al piccolo Pablo ha fatto davvero infuriare l’attrice.

“ Che il sole non ti perda mai di vista amore mio ”, ha scritto la Chiatti su Instagram allegando lo scatto che ritrae Pablo intento a giocare. Ciò che ha scatenato la polemica, però, sono i capelli lunghi del bambino, poco amati da molti utenti della rete che, puntualmente, non perdono occasione per ricordare all’attrice e a Marco Bocci che i loro figli dovrebbero avere i capelli corti. Nonostante molti follower di Laura abbiano, però, espresso commenti di ammirazione nei confronti del bambino, non sono mancati coloro i quali hanno colto l’occasione al volo per denigrare il piccolo.