Heather Parisi contro la Cuccarini: "Houston, abbiamo un problema!" Interviene Rita dalla Chiesa

L'atmosfera è bollente su Twitter, dove in queste ore si sta consumando l'ennesimo atto della (di)sfida tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. La showgirl americana ha preso spunto dai risultati non certamente soddisfacenti del programma Gran Tour, condotto proprio dalla Cuccarini, che nelle tre puntate di messa in onda ha finora deluso le aspettative. Il programma di Rai1 non ha raggiunto nemmeno il 10% negli ultimi due appuntamenti e questo è stato motivo di scherno da parte di Heather Parisi nei confronti della collega.

Tra la ballerina americana e Lorella Cuccarini non è mai corso buon sangue. La loro rivalità è una delle più datate, ma sempre attuali, del panorama televisivo. È soprattutto Heather a stuzzicare di tanto in tanto la collega con qualche intervista velenosa o qualche tweet caustico, di quelli che fanno clamore. È quello che è accaduto oggi quando, da Hong Kong, Heather Parisi ha scritto: “ Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste. ”

Un tweet ironico, come quelli che fa spesso la cantante di “Cicale cicale”, ma tagliente e dritto al punto. Se da una parte Lorella Cuccarini ancora non ha visto, oppure non ha voluto scientemente rispondere alla provocazione della collega, ci ha pensato Rita Dalla Chiesa a intervenire in sua difesa. “ @heater_parisi perché’ queste battutine al vetriolo contro #LorellaCuccarini? Alla faccia della solidarietà fra colleghe. Faccio bene io che non ci ho mai creduto...Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è’ di attaccare #LORELLA così’? ” ha scritto l'ex conduttrice di Forum.

Nel tuo profilo vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore. Te ne farebbe ancora di più se ce ne fosse un po' anche per i deboli, gli emarginati e i ghettizzati. Ma non c'è ne è traccia. A guardare a certi likes, sembri un po' di parte .... — Heather Parisi (@heather_parisi) August 17, 2019