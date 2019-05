Heather Parisi scandalosa? Lei risponde con un’altra foto insieme ai gemelli

Pochi giorni fa Heather Parisi festeggiava il compleanno dei suoi gemelli con una foto che il web aveva definito scandalosa, e alla quale la ballerina ha scelto di replicare.

Una polemica nata in seguito ad una immagine che alcuni utenti della rete hanno ritenuto inaccettabile perché, per qualcuno, una madre che allatta i propri figli non dovrebbe mostrarsi in modo così “spudorato” in pubblico così come, invece, la Parisi ha fatto. Un gesto naturale e spontaneo che, però, se mostrato sui social diventa motivo di scandalo. Ma non per Heather (e per molti altri che hanno visto nella foto pubblicata qualcosa di tenero e pieno di amore), che ha deciso di replicare con un altro scatto pubblicato nelle sue Instagram story e che, molto probabilmente, aizzerà delle nuove critiche da parte dei più tradizionalisti.