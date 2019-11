Hilaria Baldwin in terapia dopo l'aborto

Hilaria Baldwin ha deciso di affidarsi al supporto di un terapeuta: una necessità importante dopo il secondo e devastante aborto subito dall'insegnante di yoga. La donna, madre di quattro figli, aveva condiviso la sua triste esperienza attraverso una clip di Instagram, annunciando la perdita della piccola che portava in grembo. Hilaria - abbracciata alla maggiore dei suoi piccoli - raccontava il tutto tra le lacrime, accompagna da una successiva immagine del post intervento di interruzione di gravidanza. Una situazione che l'ha scossa profondamente, ma che purtroppo aveva già provato pochi mesi prima, perdendo un altro figlio. Nonostante la voglia di immergersi in un percorso di guarigione personale, la donna ha deciso di rivolgersi ad un professionista, affidando a un terapista la sua persona e il suo dolore.

Una scelta difficile ma assolutamente necessaria, dopo una prima fase dedicata alla condivisione delle emozioni, al confronto, al pianto, allo sport e all'agopuntura. Rivolgersi a un esperto è stata una decisione necessaria: nonostante il nervosismo iniziale, la voglia di confessarsi e parlare ha preso il sopravvento facendola sentire subito meglio. Condividendo questa esperienza, Hilaria spera di spronare e invogliare chi sta vivendo la sua stessa situazione a uscire dalla coltre di dolore, cercando un supporto concreto.

Tantissime persone hanno deciso di condividere le loro storie sulla sua pagina Instagram, un forte momento empatico che ha fatto molto pensare la moglie di Alec Baldwin, in particolare nei confronti della necessità di parlare per non sentirsi soli. Non è necessario soffrire da soli in silenzio, ma aprirsi alle emozioni così da liberarsi confrontandosi, in particolare parlando del percorso legato alla fertilità e alla gravidanza. Un mix di bellezza e impegno in grado di modificare il corpo dal punto di vista fisico ed emotivo, una sfida e un lavoro che merita tutto il rispetto.

