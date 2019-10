"Ho ancora paura del mio ex marito": gli incubi di Mel B nel ricordo di Stephen Belafonte

Intervistata di recente al Daily Mail, Mel B ha rivelato alcuni dettagli scottanti sulla vita di coppia che ha condiviso insieme a Stephen Belafonte. La Spice Girl con grande difficoltà afferma che, durante il matrimonio, più volte è stata vittima di abusi domestici. L’artista infatti, a distanza di anni, sta combattendo contro un grave disturbo post-traumatico da stress e solo con la vicinanza della madre riesce a sopravvivere a incubi e paure che attanagliano le sue giornate.

"Vivo in un incubo che mi tiene sveglia tutte le notti – rivela la Scary Spice -. Mi sono precipitata già per le scale perché credevo che il mio ex mi avesse tagliato un dito. Ho creduto che fosse tutto vero. Quando vivevo insieme a lui aveva minacciato di farlo diverse volte". Non è un periodo facile per Mel B. Vivere con un tale peso sul cuore è estremamente complicato. "Per fortuna mia madre era lì e mi ha rassicurato - continua -. Devo ricordare a me stessa che ora vicino nel presente e che i flashback sono solo un brutto scherzo del mio cervello".

La coppia si è sposata nel 2007 e solo nel 2017 l’artista ha trovato la forza di chiudere quella relazione così autodistruttiva, dopo un lungo periodo di abusi fisici e mentali. "Ho vissuto un matrimonio difficile. Quando ne sono uscita ho deciso che era meglio portare a galla la violenza subita – aggiunge -. Mi sono resa conto che molte persone hanno vissuto la mia stessa esperienza. Il suicidio? Ho tentato di farla finita nel 2014. Per fortuna ora sono qui a raccontare la mia storia".