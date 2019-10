Trono over, Riccardo riconquista Ida con una lettera: "Sei la più importante"

Colpo di scena durante le ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri ha capito che Ida Platano è la donna che ama e l’ha riconquistata con una lettera.

Nella giornata di ieri, 1 ottobre, si sono tenute le nuove registrazioni della versione senior del dating show di Canale 5 e, in modo del tutto imprevisto, Ida e Riccardo, che sembravano non aver più alcuna intenzione di riallacciare i rapporti, si sono riuniti davanti agli occhi increduli del pubblico in studio. Nella puntata andata in onda ieri, la Platano aveva manifestato un piccolo interesse nei confronti di Armando tanto da dichiarare di poter essere pronta ad uscire con lui per iniziare a gettarsi alle spalle la storia con Guarnieri.

Nel pomeriggio di ieri, però, il colpo di scena. Come rivelato dal Vicolodellenews, Riccardo è ritornato sui suoi passi e ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con la sua ex compagna leggendole una lettera. Con voce commossa, il cavaliere ha spiegato che Ida è “la donna più importante della sua vita e che la ama ancora”. Lei, incredula, non ha trattenuto le lacrime, ma si è detta timorosa che questo ennesimo ritorno di fiamma possa essere un altro fuoco di paglia, così come tutte le volte in cui lui ha fatto un passo indietro per poi lasciarla ancora. La De Filippi ha provato a ristabilire la calma invitandoli a prestarsi al 'gioco della mela', ma ad osteggiare la coppia ci ha pensato Armando, che si è scagliato contro Ida e Riccardo accusando lui di aver ordito una trappola per impedire alla donna di costruirsi una nuova vita sentimentale lontano da lui.