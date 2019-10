Le iene, Miriam Leone spiega perché non è apparsa al tributo a Nadia Toffa

Ieri sera, su Italia 1, è stata trasmessa la puntata speciale dedicata al ricordo di Nadia Toffa, l'ormai ex iena scomparsa lo scorso 13 agosto dopo aver combattuto a lungo contro il cancro. Il nuovo appuntamento tv, che ha dato il via alla nuova edizione de Le iene, ha riservato ai telespettatori dei momenti particolarmente emozionanti e ha visto 100 collaboratori, tra coloro che si sono susseguiti come inviati e/o conduttori nel corso dei 23 anni di storia del format info-satirico, riunirsi a Cologno Monzese per dare un ultimo saluto alla compianta giornalista, scrittrice e conduttrice.

Sui social, in moltissimi hanno però contestato l'assenza riscontratasi in studio di alcuni vip, in particolare sono stati fortemente criticati dai telespettatori Ilary Blasi e Teo Mammucari. Ma, oltre a quest'ultimi due, anche Luca Argentero e Miriam Leone sono risultati assenti al tributo tenutosi in memoria di Nadia Toffa.

L'ex Miss Italia, a scanso di attacchi mediatici, aveva però fatto sapere ai follower che non sarebbe apparsa nella nuova puntata de Le iene, per via di alcuni impegni lavorativi: "Ciao Nadia. Questa sera non ho potuto partecipare fisicamente (mi trovo su un set a molti km di distanza) a questo saluto che dimostra quanto amore hai seminato nella tua vita. Anche io da qui ti penso a ti abbraccio. Sarai sempre nei nostri cuori". Quest'ultime sono le parole che l'ex più bella d'Italia, Miriam Leone, ha voluto riportare in un'Instagram story, a corredo di una foto che immortala la reunion delle 100 iene che hanno ricordato in tv l'indimenticabile Nadia Toffa.