Ignazio Moser a Pechino Express? Ecco la verità

Inizia l’autunno ed è tempo di reality. Presto inizieranno le riprese di uno degli show più amati di Rai 2, Pechino Express. Il format del programma consiste in una gara tra otto coppie di conoscenti, che si sfidano lungo un percorso di circa 8.000 km per raggiungere una determinata meta, con il minimo indispensabile. Quest’anno sarà condotto da Costantino Della Gherardesca, ma ancora non si sa nulla sul cast. Hanno iniziato a girare diversi nomi, tra cui quello di Ignazio Moser.

Secondo le voci, l’ex ciclista, già concorrente del Grande Fratello Vip 2, dove ha conosciuto la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, avrebbe preso parte al progetto insieme al cugino Moreno. La notizia sembrava essere stata confermata dalla sua agente, che pochi giorni fa in diretta su Instagram, aveva annunciato la partecipazione del suo cliente a un misterioso " programma tv ". Oggi, però, Ignazio Moser, ospite a un evento presso il centro commerciale Meduna, a Pordenone, ha smentito la sua partecipazione al reality.

" No, non parto. È un’esperienza che mi piacerebbe fare" , ha risposto alla conduttrice, curiosa di conoscere la verità sulla faccenda. Gli impegni impediscono all’ex gieffino di partecipare al noto programma di Rai 2, almeno per il momento.

A quanto pare questa è una delle tante fake news su Ignazio Moser, come ha ricordato lui stesso. Al centro delle cronache rosa, da quando si è fidanzato con la sorella di Belen Rodriguez, Ignazio Moser ha ormai fatto il callo: spesso sul web prendono piede notizie false, come quella delle nozze imminenti della coppia, quella su un’eventuale crisi, o che " Cecilia sia incinta una volta e l’altra pure ".

Chi sarà a Pechino Express?

Al momento non c’è nessuna conferma. Sempre per sentito dire, però, nel cast potrebbe esserci un altro membro del clan Rodriguez: Soleil Sorge, l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, in coppia con l’influencer Marco Ferrero. La modella ha scelto Pechino Express per non pensare alla fine della sua relazione? Un reality ha portato nella sua vita Jeremias, l’altro potrebbe allontanarlo per sempre.