Immagine choc del principe Harry, BBC si scusa per servizio su neonazismo

La rete britannica BBC ha inviato in questi giorni una lettera di scuse al principe Harry, a proposito di un documentario andato in onda a dicembre scorso. Come riporta il The Sun, il reportage trattava il tema dell’estremismo di destra in Inghilterra, con un focus particolare sui gruppi neonazisti ancora presenti sul territorio britannico.

Ma ai reali, ed in particolare ad Harry, non era andata giù un’immagine scioccante di un gruppo neonazista, che lo ritraeva con una pistola puntata alla testa e la scritta: “Ci vediamo traditore della razza” . L’immagine faceva riferimento al matrimonio del principe con Meghan, la cui madre ha origini afroamericane. Un disegno raccapricciante, che il duca di Sussex non aveva per nulla gradito, accusando la rete televisiva di averlo mandata in onda senza avvisarlo e di aver causato momenti di angoscia alla moglie Meghan.