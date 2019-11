Incidente domestico per Piero Angela

Secondo quanto riferito da molti organi di informazioni, Piero Angela è stato vittima di uno spiacevole incidente domestico.

Venerdì 1 novembre, l'amato divulgatore scientifico - 91 anni tra meno di due mesi - sarebbe caduto in casa, riportando - secondo il Corriere della Sera - una contusione alla spalla, al polso e all'avambraccio. Proprio per questo motivo si sarebbe recato all'ospedale Sant'Andrea di Roma per un controllo, per medicare una ferita e per tutti gli esami necessari a scongiurare il rischio di fratture.

Fortunatamente l'incidente si è risolto solo con una grande paura ma senza nessuna conseguenza grave. Piero Angela adesso sta bene ed è rientrato a casa dalla moglie dopo un ulteriore controllo in ospedale. Il conduttore - attraverso una nota stampa - ha voluto ringraziare tutti quelli che si sono preoccupati per lui: "Ringrazio quanti, con la loro cura e il loro affetto, hanno chiesto delle mie condizioni". Ma non solo, Angela ha anche mandato un abbraccio speciale "al mio pubblico che vedo ancora con affetto mi segue e si preoccupa per me".

Il giornalista, da sempre simbolo della divulgazione scientifica nella televisione italiana, era tornato, puntuale, sugli schermi di Rai1 anche durante la scorsa estate con gli apprezzati appuntamenti di SuperQuark. Solo due settimane fa aveva detto la sua su Greta Thunberg: "Greta mi piace, ma attenzione: queste cose si sapevano anche trent'anni fa, ma nessuno le voleva ascoltare. I movimenti ecologisti sono sempre esistiti. Oggi, certo, le cose stanno peggiorando". Proprio il conduttore, già nel 1986 e 1987, aveva realizzato degli speciali proprio sulle problematiche legate al clima e ai suoi cambiamenti.

Piero Angela inizia la sua carriera di giornalista in radio per poi passare alle televisione, fin dai primi anni di vita del nuovo medium. Dal 1955 al 1968 è stato corrispondente da Parigi e da Bruxelles, mentre successivamente è stato anche conduttore dei telegiornali della Rai. La carriera di divulgatore scientifico inizia "solo" nel 1971 con Destinazione Uomo mentre Quark arriverà solo 10 anni dopo.

Grazie a Quark e ai suoi vari spin-off, Piero Angela è riuscito a costruire una solida credibilità e ha fatto sì che argomenti complessi arrivassero in maniera chiara anche al pubblico inesperto della televisione generalista.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?