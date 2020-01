Incidente stradale per Sossio Aruta? Sui ​social sbotta: "Mi avete augurato la morte"

Sossio Aruta è una furia. La notizia del suo presunto incidente stradale – in realtà mai avvenuto – diffusasi sui social network poche ore fa lo ha fatto decisamente arrabbiare. Nelle scorse ore l’ex cavaliere del Trono Over di "Uomini e Donne" è comparso sui social network per denunciare una fake news su un suo presunto incidente, riversando tutta la sua rabbia e frustrazione contro chi, da tempo, mette in giro notizie false sul suo conto.

Sossio Aruta, dopo l’addio al dating show di Maria De Filippi, sta vivendo un momento particolarmente bello della sua vita. L’amore con la "dama" di Uomini e Donne Ursula Bennardo gli ha regalato una splendida bambina, Bianca, nata pochi mesi fa. Anche dal punto di vista professionale l’ex calciatore sta ottenendo le sue soddisfazioni, se solo non ci fossero i soliti rosiconi a mettere in giro false notizie sul suo conto. Poche ore fa, attraverso il suo profilo Instagram, Sossio ha pubblicamente denunciato alcune fake news circolate nelle ultime ore che lo riguardano da vicino.