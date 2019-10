Insulti e offese a Malika Ayane sul ​web dopo la puntata di X Factor

" Mi sono svegliata molto amareggiata leggendo parte dei commenti alla puntata di ieri. Tranne alcuni molto creativi nell’inadeguatezza, il livello di linguaggio e di pensiero é veramente basso. Basso e violento. Inaccettabile ". Con queste parole Malika Ayane ha commentato stamani i messaggi di insulti e offese ricevuti sui social dopo l'ultima puntata del talent di Sky X Factor, dove è giudice. La cantante ha affidato a Instagram il suo pensiero sull'attacco mediatico ricevuto, pubblicando un post di sdegno per le offese, anche razziste, ricevute. " Non si tratta di orgoglio ferito - spiega Malika Ayane nel suo post Instagram - perché contestata ma di delusione per come ancora in molti confondano la critica con l’offesa e per come il livore divori certe persone e ne accechi l’intelligenza. Le sole parole che si possono utilizzare con leggerezza, sono quelle d’amore. Per le altre vi consiglio di ragionare con calma e sceglierle con cura. Sono una donna adulta e strutturata quindi vi concedo di sentirvi dei paladini della giustizia per avermi chiamata ‘cogliona’ o ‘puttana razzista’. se al mio posto ci fosse stata una persona fragile o delicata avreste potuto fare dei danni. Siate più responsabili, siate l’esempio positivo" .

Il post social di denuncia e sdegno ha ricevuto l'apprezzamento e il sostegno di molti colleghi della cantante, primi tra tutti Laura Pausini, Giorgia e Nek. Quest'ultimo ha condiviso le parole di Malika Ayane, invitandola però a guardare oltre e a proseguire a testa alta: " Cara Malika fa male leggere questi commenti e posso solo immaginare come tu possa sentirti. Purtroppo questa è la cultura dell’odio. Molto diffusa di questi tempi e soprattutto in certi ambienti...come questo. Se puoi rispondi con un sorriso al dolore che porti. È l’unico antidoto l’unico modo per evitare che il peso di quelle parole ti schiaccino. Per il resto avanti così ".

La cantante milanese ha pubblicato, seppur coprendo i nomi, lo screenshot di alcuni commenti offensivi e razzisti ricevuti. Parole dure e pesanti che hanno riportato in primo piano quando sui social sia diffuso il cyberbullismo, anche e soprattutto tra i personaggi famosi. L'ultima in ordine di tempo, ad aver denunciato alcuni account per averla offesa in privato e pubblicamente su Instagram, è stata Sabrina Salerno, ma prima di lei anche l'influencer Chiara Ferragni.