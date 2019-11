Chiara Ferragni provoca gli hater e si mette in topless

Consapevole di generare un certo “scandalo” tra gli hater, in particolar modo tra le mamme, Chiara Ferragni non ha resistito alla tentazione e si è messa in topless dedicando il suo ultimo post social proprio ai suoi detrattori.

Un gesto, quello della Ferragni, che potrebbe essere paragonato alla celebre scena del gesto dell’ombrello de “I Vitelloni” in cui Alberto Sordi si prende gioco dei “lavoratori”. Il finale, però, è molto diverso rispetto a quello della pellicola diretta da Federico Fellini: la influencer non scappa dai suoi detrattori, anzi. È lei ad inseguirli e prendersi gioco di loro ogni volta che offendono, denigrano, commentano in modo negativo e sopra le righe ogni suo post social.

Già, Chiara Ferragni è una che agli hater risponde a tono, soprattutto quando qualcuno si permette di andar ben oltre i limiti concessi. E, se in alcuni casi la moglie di Fedez si limita a schernirli mettendoli a tacere, in altri è pronta a adire le vie legali, soprattutto quando qualche utente della rete si arroga il diritto di offendere il figlio o la famiglia. Così, consapevole di quanto le sue foto in deshabillé suscitino scandalo tra i suoi hater, la Ferragni ha deciso di spogliarsi e dedicare l’ultimo post social proprio a loro.

Seduta di schiena, senza reggiseno e con addosso solo gli slip, Chiara Ferragni ha scritto: “ Qualcosa per i miei hater ”. E, se tanti suoi sostenitori hanno apprezzato l’ironia dimostrata dalla loro beniamina, i suoi detrattori non hanno perso occasione per continuare a ribadire che un certo tipo di foto non si addicono ad una madre. “Povero Leo”, si legge tra i commenti, “Ha una "madre" snaturata egoista e vuota d'animo”, ha aggiunto qualcun altro, “Una che pubblica sempre foto con il c..o di fuori o tette non è un buon esempio”, “Lava il caos in cucina e poi spogliati dovunque vuoi tanto nessun effetto ci fa sto corpo malato”, hanno tuonato altri detrattori.

Alla fine, l’intento di Chiara Ferragni, è stato raggiunto. Molti hater hanno ceduto alla provocazione, si sono riversati sul suo profilo social e hanno iniziato ad esprimere giudizi negativi a raffica. Lei, molto probabilmente, si sarà fatta una risata e avrà continuato dritta per la sua strada.