Pierluigi Diaco contro la scrittrice Boralevi: "Non c'era bisogno che portassi il libro in tv"

Nella nuova diretta del programma targato Rai, Io e te, condotto da Pierluigi Diaco con la collaborazione di Sandra Milo e Valeria Graci, il padrone di casa ha punzecchiato un'ospite in studio. Parliamo della scrittrice Antonella Boralevi, che, dopo essere stata presentata da Diaco come "scrittrice e giornalista, con le idee sempre chiare" , ha voluto ricordare al conduttore il suo ultimo lavoro letterario, intenta a mostrare in tv il suo nuovo libro.

Pierluigi Diaco contro Antonella Boralevi a Io e te

"Ti ho portato questo... il mio romanzo...", ha detto la Boralevi rivolgendosi a Diaco in studio. Ma subito il conduttore ha ribattuto: "Vuoi regalarlo a me in privato o farlo vedere davanti alle telecamere?". "Entrambe le cose", ha dichiarato la scrittrice. E alle ultime parole della Boralevi, Diaco non ha esitato a bacchettare in diretta la sua ospite: "Bene, questo lo facciamo dopo, perché forse è più di buon gusto".

Le immagini del botta e risposta, registratosi tra Pierluigi Diaco e Antonella Boralevi a Io e te, nel giro di pochi minuti sono diventate virali nel web.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?