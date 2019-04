Irama, il nuovo amore è Malena?

Nonostante Irama tenti di sfuggire al gossip facendo parlare di sé solo per la musica, il cantante che ha vinto Amici nella scorsa edizione continua ad essere protagonista della cronaca rosa.

Dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis, Irama è finito nel mirino dei rotocalchi di gossip per un nuovo presunto flirt con un personaggio noto nel mondo dei film a luci rosse: Malena. Stando a quanto svelato da Uomini e Donne Magazine, il cantante avrebbe intrecciato una conoscenza con l’attrice hard ed ex concorrente de L’Isola dei famosi. Come riportato dalle indiscrezioni, durante la tappa di Irama al Forum di Assago di Milano, lui avrebbe radunato in camerino alcuni amici e tra questi spiccava proprio Malena La Pugliese che, a detta del gossip, non si sarebbe staccata un attimo dall’artista.

Eppure, solo qualche settimana fa, dopo l’annuncio della rottura con Giulia De Lellis, il nome di Irama era stato accostato a quello di Victoria Stella Doritou, ex fidanzata del tronista Andrea Zelletta e, secondo i ben informati, la vera causa della fine della storia con la influencer romana. Per il momento, però, pare che Irama si sia dichiarato solo grande amico di Malena, ma qualcuno potrebbe essere pronto a scommettere che tra loro ci sia ben altro.