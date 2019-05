Irene nella bufera. I fan: "Hai fatto dimagrire Luigi"

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni: la coppia, nata a Uomini e Donne qualche mese fa, è stata ospite del programma in una delle ultime registrazioni e i fan dell’ex tronista hanno notato un piccolo particolare.

Poco prima di entrare negli studi di Cinecittà, Irene e Luigi hanno postato su Instagram un selfie direttamente dai camerini di Uomini e Donne. “ Dove io ho scelto te, e tu hai scelto me ”, ha scritto la ex corteggiatrice, scatenando una pioggia di commenti positivi e di congratulazioni da parte dei fan che hanno sempre tifato per questa nuova coppia. Eppure, nonostante lo scatto fosse una sorta di dedica romantica, gli utenti del web più attenti hanno notato qualcosa in Mastroianni: da quando è fidanzato, Luigi sembra aver perso un po’ di chili.

“Me lo hai fatto diventà che più magretto”, ha commentato qualcuno, “perché se magna tutto lei”, ha replicato ironicamente qualcun altro. E, in effetti, nel selfie postato sul profilo Instagram di Irene, Luigi appare più magro rispetto al periodo della sua partecipazione a Uomini e Donne. Che sia tutta colpa dell’amore o di una nuova dieta seguita da Mastroianni? Lui ha preferito sorvolare su quanto fattogli notare dai fan più attenti e ha continuato a scherzare con la fidanzata attraverso una serie di botta e risposta social che hanno fatto sorridere i follower.

La loro relazione, dunque, procede a gonfie vele anche lontano dai riflettori di Canale 5 e, attraverso alcune stories, la ex corteggiatrice si è detta fortunata per aver incontrato un ragazzo di sani principi come Luigi.