Irina Shayk ha dimenticato Bradley Cooper?

Irina Shayk è stata, suo malgrado, protagonista di un numero sempre maggiore di articoli di gossip che la volevano al centro di un triangolo amoroso i cui altri due vertici erano rappresentati dall'ex fidanzato Bradley Cooper e dalla cantante Lady Gaga.

La presunta gelosia della Shayk ha dato molto materiale alla stampa per avallare l'idea di un triangolo sentimentale. Le voci di una relazione extra-coniugale tra Cooper e Lady Gaga hanno cominciato a circolare in maniera sommessa dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Fuori Concorso, di A Star is Born, pellicola firmata da Bradley Cooper che si era ritagliato anche il ruolo di protagonista al fianco di Lady Gaga. In questa struggente storia d'amore tra due cantanti che dovevano trovare il modo di stare insieme nonostante le difficoltà dei loro ruoli pubblici e delle loro fragilità emotive ha trovato il suo grande spazio.

Le voci di una liason tra Cooper e Lady Gaga, però, sono esplose dopo l'esibizione effettuata durante la scorsa notte degli Oscar, quando i due hanno interpretato Shallow al pianoforte, brano che poi ha vinto il premio come miglior canzone originale: la chimica tra i due e un quasi mancato bacio hanno attirato l'attenzione di molti, compresa quella di Irina Shayk che era seduta tra le prime file. Nelle settimane successive, poi, i giornali si sono riempiti di ipotesi e affermazioni che volevano i due sempre più vicini.

Sebbene Bradley Cooper e Lady Gaga abbiano più volte smentito tutti i rumours legati ad una loro relazione sentimentale e abbiano insistito nel dire che non erano altro che amici, poche settimane dopo la sera degli Academy Awards Bradley Cooper e Irina Shayk hanno diramato un comunicato in cui si leggeva che avevano deciso di separarsi. Ora Just Jared riporta la notizia che la modella russa, di 33 anni, potrebbe aver superato la separazione e aver trovato un nuovo interesse sentimentale. A riprova di questa affermazione ci sarebbe un'uscita che ha visto Irina Shayk camminare al fianco di un uomo misterioso nella fredda New York. Lo stesso giorno la modella e il suo accompagnatore sono stati visti lasciare insieme il Mercer Hotel della Grande Mela per avventurarsi nelle offerte mondane della serata.

Dopo quattro anni con Bradley Cooper conclusi lo scorso Luglio, Irina Shayk potrebbe aver davvero voltato pagine a aver iniziato un altro capitolo della sua vita. Non esistono ancora, tuttavia, conferme ufficiali sull'esistenza di una relazione tra lei e l'uomo misterioso. C'è la possibilità che siano solo amici, ma Just Jared sembra convinto che ci sia qualcosa che bolle in pentola.

