Isola dei Famosi, Eva inchioda Amaurys: "Ha parlato male di Magnolia"

Eva Henger è davvero un fiume in piena e ora non si tiene più nulla di quello che è successo all'Isola dei Famosi in sua presenza.

Dopo aver fatto tutti i nomi dei naufraghi coinvolti nel "cannagate", la ex pornostar, ospite nel salotto di Alfonso Signorini a 361Magazine, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Durante l'ultima puntata dell'Isola, infatti, Amaurys Pérez le ha intimato di "smetterla di infangarci, sono 3 anni che lavoro per Magnolia e non sputo nel piatto dove mangio". Un'affermazione dura che ha fatto saltare i nervi della Henger.

Così, nel salotto di Alfonso Signorini l'ex naufraga dell'Isola ci ha tenuto a ribadire che non si tratta di criticare un programma, ma di dire la verità e rispettare un contratto firmato. Ma non solo. Eva Henger ha pure fatto un'altra rivelazione scomoda. Secondo quanto confidato a 361Magazine, Amaurys si sarebbe lamentato più di una volta di Magnolia, la casa di produzione che gestisce l’Isola: "Lui dice di trovarsi bene con Magnolia ma in una settimana abbiamo subito le sue lamentele riguardo l’altro programma che ha fatto con questa casa di produzione, Pechino Express. Amaurys continuava a dire che da quella trasmissione hanno fatto uscire sua moglie come una tiranna e lui come una persona debole, che non riusciva a reagire. Ormai non mi sorprendo più di niente".