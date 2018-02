Isola dei Famosi, Francesco Monte: "Torno in Italia perché voglio tutelarmi"

Francesco Monte ha abbandonato l'Isola dei Famosi e proprio all'inizio della terza puntata Alessia Marcuzzi ha voluto spiegare i motivi che l'hanno spinto a tornare in Italia.

Così la conduttrice, dopo i saluti iniziali, ha mandato in onda un confessionale di Francesco Monte nel quale chiarisce una volta per tutte il suo pensiero. "In base a quello successo in puntata, per me questa non è stata una settimana facile - ha detto l'ex naufrago dell'Isola -. Sono stato pensieroso e sinceramente la mia decisione è quella di tornare in Italia per poter affrontare la cosa in maniera diversa, per tutelare i miei diritti e la mia persona".

E ancora: "Mi dispiace che questa cosa abbia creato caos all'Isola che è un programma pulito, guardato da ragazzi puliti e anche da ragazzi piccoli. Io sono una persona pulita e corretta. Per questo ho deciso di tutelarmi, ci sono persone che mi vogliono bene e so che sono preoccupate per me".

E una volta chiarita la posizione di Francesco Monte, Alessia Marcuzzi ha preso la parola e ha voluto precisare che la produzione non ha trovato alcuna prova che dimostri che Monte abbia fumato marijuana nella villetta prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi. "Abbiamo fatto tutti gli accertamenti del caso - ha concluso la conduttrice -. Non ci sono telecamere 24 ore su 24, c'erano operatori che entravano nella villetta con telecamere e abbiamo potuto vedere solo quello che hanno registrato. Da quello che noi abbiamo, non abbiamo nessuna prova. Le verifiche non hanno portato a nulla".