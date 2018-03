Isola dei Famosi, Franco nega le accuse di omofobia di Craig

Uno dei temi scottanti della settima puntata dell'Isola dei Famosi ruota attorno alle accuse di omofobia che Craig Warwick ha rivolto contro Franco Terlizzi.

Di queste accuse se ne doveva parlare già la scorsa settimana, nel corso della sesta puntata dell'Isola, purtroppo, però, Craig ha avuto un malore in diretta e ha dovuto lasciare lo studio. Così, questa sera, Alessia Marcuzzi ha permesso ai due naufraghi di confrontarsi. "Craig - ha spiegato la conduttrice dell'Isola - una volta tornato in Italia ha detto nel programma di Barbara D'Urso di aver in qualche modo subito accuse di omofobia. Cioè quando ti ha detto di aver un compagno da 21 anni, tu gli avresti detto 'fai schifo'".

E dopo questa premessa, la conduttrice ha mandato in onda un filmato per dare prova alle parole di Craig. Nel video, oltre alle accuse di Craig, c'erano anche quelle di una cocorrente di #SarannoIsolani, Deianira Marzano. L'ex naufraga ha infatti condiviso suoi social un'intervista de Le Iene nel quale Franco fa un gesto piuttosto ambiguo. Immediatamente, Franco Terlizzi ha preso la parola per spiegare la sua posizione: "Io posso giurare anche suoi miei figli che non è così. Quando io torno quella persona la denuncio. Lui è un bugiardo, io non ho mai detto una cosa del genere. Quando io arrivo in Italia se lui mi fa delle scuse io lo abbraccio e finisce qui, altrimenti lo denuncio. Stai dicendo delle menzogne. Io ero arrabbiato con te, quando sono venuto a chiederti la mano tu non me l'hai data. Io non sono quella persona che stai descrivendo te. Tu non parli con gli angeli, ma col diavolo. Non dovevi dirmelo tu che stai con un uomo, si vedeva, ma io non sono quella persona che dici tu. Ti prego chiedimi scusa".

Immediatamente si è scatenato un duro botta e risposta. Se da una parte Franco Terlizzi nega categoricamente di aver anche soltanto pensato quelle cose, "se mi chiedi scusa, io ti voglio più bene di prima, torno e parliamo senza telecamere io e te, altrimenti ti denuncio, io non sono quella persona che dici tu", dall'altra Craig Warwick è convinto di ciò che dice e spiega di aver sofferto molto per questo, "io spero sia un fraintendimento, ma me le ricordo quelle parole". E visto che da questa situazione era difficile uscirne, la conduttrice dell'Isola ha dato la parola anche agli altri naufraghi. Amaurys ha subito preso le difese di Franco: "Io non ho mai sentito una cosa del genere, io dormivo a fianco a loro due. L'unica cosa che mi dava fastidio di Franco è il russare". E Nino gli ha fatto eco: "Qui c'è un equivoco di fondo. Franco è di buona fede. Craig ha equivocato un atteggiamento. Mi rifiuto di pensare che una persona intelligente come Craig abbia potuto pensare che Franco gli facesse delle avances. Nel sonno Craig prendeva più spazio, solo questo". Stando a quanto dicono i naufraghi, quindi, Franco non avrebbe mai discriminato Craig per i suoi orientamenti sessuali.

E così, dopo minuti di accuse e rimpalli di colpa, anche i tre della Gialappa's Band sono intervenuti: "Alessia, ma non è che Craig ha equivocato il è un 'egoista schifoso?'". Quel 'fai schifo', infatti, ha spiegato la conduttrice dell'Isola non si è mai sentito collegato al termine "gay o omosessuale, mi spiace usare questi termini". Effettivamente, alla base di queste accuse di Craig potrebbe esserci un fraintendimento, una difficoltà nel capire. Tanto è che dopo attacchi e urla che hanno permesso al pubblico di capire poco e niente della discussione, Franco e Craig sono arrivati a una conclusione: "Sì, facciamo pace".