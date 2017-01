Isola dei Famosi, Giulia De Lellis rinuncia perché è in dolce attesa

È di pochi giorni fa la notizia dell'esclusione dal cast dell'Isola dei Famosi di Wanna Marchi, la figlia Stefania Nobile e di Giulia De Lellis, la fidanzata dell'ex tronista e protagonista del Grande Fratello Vip Andrea Damante.

Ma se l'esclusione delle prime due è stata dovuta alle polemiche date dal loro passato giudiziario, la mancata partecipazione della De Lellis è dovuta a motivi ben più lieti.

L'annuncio

Secondo il portale 361 Magazine, l'ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne è infatti incinta e proprio per questo motivo non potrà sbarcare in Honduras. Il lieto evento sembra aver colto di sorpresa la stessa futura mamma, che ha scoperto di essere al terzo mese di gravidanza proprio grazie alle analisi richieste per partecipare al programma.