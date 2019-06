Ivana Icardi di nuovo single: pausa dal fidanzato Luis Fabian Galesio

L’uscita di Ivana Icardi dalla Casa del Grande Fratello 16 ha creato non pochi problemi alla sua vita sentimentale e, dopo un momentaneo addio e la repentina riappacificazione con il fidanzato, pare che l’argentina sia di nuovo single.

A rivelare i cambiamenti avvenuti nella vita privata della sorella di Mauro Icardi, è stato Cristian Imparato che, ospite di Pomeriggio Cinque, ha raccontato quanto accaduto tra Ivana e Gianmarco dopo la conclusione del Grande Fratello 16. Com’è noto, tra la Icardi e il giovane Onestini, durante la permanenza nella Casa, ci sono stati degli atteggiamenti che hanno dato adito a dubbi sulla solidità della relazione tra la ragazza e il calciatore Luis Fabian Galesio. Uscita dal Gf, Ivana ha anche chiesto un confronto con Gianmarco per conoscere la realtà delle sue intenzioni e, dopo un due di picche, Ivana ha preferito recuperare la relazione con il fidanzato.