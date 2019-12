Ivana Trump e Rossano Rubicondi: "Forse ci sposiamo di nuovo"

Passo incerto quello di Ivana Trump mentre entra negli studi di “Live non è la d’Urso” accompagnata sottobraccio dall’ex marito Rossano Rubicondi. Sono stati invitati per un confronto con cinque “sferati” davvero terribili che non perdono tempo per attaccarli. Al contrario del passo incerto però, Ivana riesce a schivare uno dopo l’altro sia i colpi che gli attacchi che le vengono scagliati per la sua relazione che ormai tra alti e bassi dura da vent' anni con l’italianissimo Rossano Rubicondi.

Un recente articolo del Daily Mail sostiene che i due che si sono sposati poi lasciati e rimessi insieme e poi nuovamente separarati, pare siano tornati insieme e sono stati fotografati mentre passeggiavano in una fredda New York. Ovvio che questa è la prima domanda che viene posta loro da Barbara d’Urso ma la risposta di Rossano, vicinissimo alla sua ex moglie e pieno di attenzioni nei suoi confronti, è come sempre molto sibilina: “ Sono venti anni che ci sono questi alti e bassi, forse si torna insieme e forse ci sposeremo di nuovo ”.

Ma il bello deve ancora arrivare, e si palesa con la presenza in una delle sfere da Vladimir Luxuria che mette un po’ in agitazione Rossano visto che i due si erano incontrati sull’' Isola dei famosi' , quando scoppiò lo scandalo che portò alla separazione tra Rubicondi e la Trump perché proprio secondo Vladimir, l’avrebbe tradita con una giovanissima Belen, anche lei presente sull’isola, che all’epoca era fidanzata con il calciatore Marco Borriello.

“ Vladimir che piacere ” dice Rossano in tono scherzoso quasi volerselo “allisciare”, Luxuria comincia dicendo che “ Sull’Isola di parla molto ”, e si raccontando tante cose suscitando un colpo di tosse da parte di Rubicondi che non sa dove andare a parare. Invece la domanda che pone a Ivana è davvero molto tranquilla e anche spiritosa: “S appiamo che cosa ha di più il suo ex marito Donald Trump di Rossano: il potere e i soldi, ma ci chiediamo cosa ha di più Rossano? Anche se io lo immagino avendolo visto nudo sull’isola ”.

Ma l’ambiente non si è ancora surriscaldato abbastanza, lo fa quando viene mandato in onda un servizio uscito sul magazine “Page Six” in cui lui spara a zero sui figli di Ivana accusati di aver parlato male di lui: “ Sono ricchi e viziati, la feccia dell’umanità e prima di parlare di me dovrebbero lavarsi la bocca con il sapone ”.

Al ritorno in studio Ivana sorride, il dubbio è che abbia capito molto poco di quello che Rossano ha dichiarato, ma lui per questa sua esternazione viene attaccato duramente sia da Alba Parietti che da Riccardo Signoretti: “ Non pensi - le chiede Alba - che parlare così dei figli della tua compagna sia una mancanza di rispetto nei suoi confronti? ” e Signoretti aggiunge: “ Ivana ho visto che sorrideva, lei avalla quindi quello che ha detto Rossano dei suoi figli? ” la Trump si fa seria e dice che certamente non lo avalla, e che Rossano ha sbagliato ma che in un momento di rabbia queste cose possono assolutamente succedere e che quindi lo ha perdonato.

Rossano invece minimizza e finge quasi di non capire strizzando l’occhio a Vladimir che essendo stato presente sull’Isola, racconta rivolgendosi anche ad Ivana, che in America si può fare un accordo prematrimoniale in cui puoi decidere tutto, anche il numero dei rapporti sessuali che si deve avere a settimana.

Qualcuno rivela che i due dormono insieme in una suite a Milano, nonostante abbiano prenotato due alberghi diversi per depistare le cose e sempre Vladimir fa proprio questa domanda diretta. Rossano non nega e anzi aggiunge che non solo la sera prima hanno dormito insieme, ma che lo faranno anche stanotte. Per fortuna a sostegno della coppia arriva Loredana Lecciso che racconta di aver incontrato i due in Nicaragua e che Rossano ha sempre portato molto rispetto ad Ivana, con grande felicità di Rubicondi che ne approfitta per 'sbaciucchiare' le mani ad Ivana.

Lei, quasi destata da un sonno dovuto forse al fatto che comprende poco l’Italiano, fa capire subito di che pasta è fatta e quando viene mostrato l’ennesimo video che parla del suo ex marito Donal Trump risponde per le rime dicendo: “ Preferisco essere una Baby Sitter piuttosto di una badante ”, riferendosi all’età di Donald. E rispondendo ad una domanda della d’Urso che le chiede cosa ne pensa di Melania? la risposta è: “ Mi piace, non mi ha fatto niente di male, ma io sono la prima first lady, lei l’ultima. E’ molto bella, ma non fa niente, si mette dei bei vestiti scende le scalette dell’aereo entra in macchina e sparisce ”.