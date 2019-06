Sea Watch, J-Ax sta con Carola: "Lei come Gandhi e Mandela"

"Anche Gandhi violava la legge, è stato arrestato 13 volte. E Nelson Mandela? Ha passato 27 anni in carcere. Mentre ciò che hanno fatto i nazisti in Germania era legale. Abbiamo la responsabilità morale di disobbedire alle leggi ingiuste. Io sto con Carola". L'ultimo personaggio pubblico a salire sul carro della capitana della Sea Watch 3 è il rapper J-Ax. Durante il suo concerto di sabato sera al Bologna Sonic Park, il cantante non ha fatto mistero di stare dalla parte di Carola Rackete. "Ieri ho postato #IoStoConCarola su Instagram e ho ricevuto i soliti commenti che si ricevono oggi, quando sei così arrogante da empatizzare e interessarti agli altri. Perché, forse non lo sapevate, ma i veri eroi sono quelli che Dante chiamava 'ignavi'. Quelli che non prendono posizione. Che non rischiano. Che non si espongono", ha urlato dal palco J-Ax, avventurandosi in un ardito confronto tra Carola, Gandhi e Mandela.

"Che cosa vuol dire che Carola 'ha violato le leggi italiane?' Lo sapete che tutto ciò che hanno fatto i nazisti in Germania era legale? Era giusto quindi? Sapete invece chi violava la legge? Gandhi, arrestato 13 volte. Nelson Mandela che ha passato 27 anni in galera - ha continuato il rapper - mentre Martin Luther King ha risposto a chi gli chiedeva con quale diritto decidesse di violare la legge. E cito: 'Come potete propugnare la violazione di alcune leggi e l'osservanza di altre?'. La risposta sta nel fatto che ci sono due tipi di leggi: giuste e ingiuste. Abbiamo la responsabilità morale di disobbedire alle leggi ingiuste". Insomma, secondo lui la capitana della Sea Watch 3 avrebbe fatto bene a non rispettare le leggi italiane e a sbarcare i migranti a Lampedusa mettendo a repentaglio la vita dei finanzieri a bordo della motovedetta schierata per impedirle il passaggio e il conseguente attracco.

J-Ax: "Una legge ingiusta non è legge"

Per giustificare la condotta di Rackete, J-Ax cita addirittura Sant'Agostino e Martin Luther King. "Io concordo con Sant'Agostino nel ritenere che 'una legge ingiusta non è legge'. Come si fa a stabilire se una legge sia giusta o ingiusta? Una legge che eleva la personalità umana è giusta; una legge che degrada la personalità umana è ingiusta". E ancora: "Per inciso, Martin Luther King è stato arrestato 30 volte. Non fatevi fottere da questi stronzi che hanno nascosto il Rolex sotto la felpa. Non sono il popolo, e non lo rappresentano. Sono loro le vere élite e i poteri forti che si sono camuffati da persone comuni per fotterci meglio". Come riconoscerli? Secondo J-Ax, sarebbero quelli che "ci dividono" e "fomentano una guerra tra poveri", gente che "non fa mai un cazzo per nessuno e giudica chi invece lo fa. Per citare Madre Teresa di Calcutta, 'Non rompeteci i coglioni'", ha aggiunto il rapper.

"I migranti? Dovrebbe tenerseli l'Italia"

Prima di bocciare la redistribuzione dei migranti della Sea Watch ottenuta dal governo: "Ci sono quelli che ti dicono 'Perché solo in Italia? Perché non si mette la Germania a prenderseli?' A parte che tutti i migranti della Sea Watch andranno in Europa e nessuno rimarrà in Italia, ma sticazzi della Germania e dell'Europa. Noi siamo l'Italia, il Paese più bello del mondo. E non dobbiamo inseguire nessuno. Noi possiamo e dovremmo mostrare agli altri la via". Chiosa finale sul "cattivismo" imperante: "Pensate a quando i vostri figli vi chiederanno dove eravate quando la gente moriva in mare o nei lager libici. Che cosa risponderete? 'Ero su Facebook ad augurare a una ragazza di 31 anni di essere stuprata perché ha salvato degli esseri umani?' È questo che volete lasciare ai vostri figli? È questo quello che risponderete quando vi chiederanno come avete risposto a una ingiustizia nel vostro tempo? Io ho una mia idea: se essere cattivi va di moda, significa che dovremo amare più forte per compensare il loro odio".