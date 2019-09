Jasmine Carrisi: "Sogno un duetto tra papà Al Bano e Sfera Ebbasta"

Il nuovo numero di Oggi ha dedicato la copertina e una doppia intervista ad Al Bano e a Jasmine Carrisi, la prima nata dal rapporto del cantante di Cellino San Marco con Loredana Lecciso.

La ragazza, per la prima volta, si mette a nudo e rivela sogni, ambizioni e rapporti familiari. Jasmine non ha ancora deciso cosa fare da grande: "Per adesso vorrei finire il liceo e poi studiare psicologia o marketing". La giovane, però, mostra di avere le idee più chiare per quanto riguarda la musica: "Amo il canto e mi piace studiarlo". "Mi piace molto scrivere testi, li sto mettendo da parte per il futuro", aggiunge determinata.

Sebbene ami molto vivere nella tenuta di famiglia in Puglia, Jasmine vede il suo futuro a Milano: "La metropoli ha il suo fascino, tanto so che le mie radici sono qui a Cellino". "Le origini e i valori della propria terra sono importanti", spiega la giovane riecheggiando concetti spesso espressi anche da suo padre.

Jasmine Carrisi confessa di essere single ed innamorata soltanto della sua famiglia. Al Bano viene descritto come un padre "rigido ma affettuoso e molto presente"; mamma Loredana, invece, è molto ansiosa e la tempesta di telefonate. Col fratello minore Bido il rapporto è contrastante: discutono molto ma si vogliono bene. I due ragazzi condividono lo stesso gruppo di amici, e a Jasmine piace "condividere" anche gli abiti del fratello, che però non la prende affatto bene.

La ragazza parla di un buon rapporto anche coi fratelli nati dal matrimonio di Al Bano con Romina Power: con Cristel e Romina Junior - che vivono all'estero - Jasmine passa ore a chiacchierare al telefono mentre con Yari - descritto come "un vero grande artista, super creativo" - parla principalmente di musica.

Jasmine Carrisi si dice entusiasta e orgogliosa del duetto tra il padre e Rovazzi ma - da amante della musica trap - confessa il suo vero sogno nel cassetto: "Un duetto di papà e Sfera Ebbasta". Chissà che papà Al Bano non decida di accontentarla.

