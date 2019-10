Jennifer Aniston ammette: "Su Instagram avevo profilo segreto per spiare gli altri"

Jennifer Aniston è sbarcata ufficialmente su Instagram pochi giorni fa. Ufficiosamente, invece, la diva di Hollywoow da mesi navigava sul social network ma in incognito. Proprio così. Jennifer Aniston ha ammesso di essere già iscritta a Instagram da mesi, ma con un profilo fake, creato appositamente per spiare e "stalkerizzare" i suoi colleghi. Tutto per prender dimestichezza con Instagram prima di aprire il suo account reale. A svelarlo è stata lei stessa durante l'ospitata nel programma televisivo Jimmy Kimmel Live!.

Jennifer Aniston ha confessato di non esser pronta a gettare la sua vita in pasto ai social e di aver voluto testare questo mondo virtuale, così sconosciuto, con un fake: " Beh, era un account da stalker, sì. Quando stavo pensando di farlo, ho pensato che fosse il momento di capire il mondo ma di entrare in punta di piedi in questa specie di piscina social" . In questi mesi Jen ha avuto così modo di imparare i trucchetti di Instagram in vista del debutto ufficiale. E non c'è che dire, c'è riuscita alla grande. Aprendo il suo account Ig, Jennifer Aniston ha infranto ogni record, raggiungendo in appena due giorni oltre 13 milioni di follower. Ha addirittura detronizzato i duchi di Sussex che detenevano il record di 1 milione di follower in appena 5 ore. Lei ci è riuscita in due. La Aniston ora è inarrestabile su Instagram: pubblica foto della reunion con i suoi vecchi amici e colleghi di Friends, condivide video esilaranti sulla "rottura di Instagram" e posta vecchi scatti da bambina. Tagga, reposta, utilizza filtri come una vera "smanettona", altro che debutto. Insomma, aver avuto un profilo falso da mesi per allenarsi ha dato i suoi frutti.