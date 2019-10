Jennifer Aniston sbarca su Instagram e "rompe internet"

Jennifer Aniston è una delle ultime star ad aver aperto il suo profilo Instagram. La diva di Hollywood ha aspettato anni per sbarcare sul popolare social network ma il suo arrivo può considerarsi da record. Complice il soggetto del primo post condiviso dall'attrice, il suo è stato davvero un debutto col botto, forse uno dei più grandiosi nella storia del social network.

La fama di Jennifer Aniston si deve soprattutto al telefilm Friends, un vero cult tra gli anni Novanta e gli anni Duemila. E quale post migliore per approdare su Instagram se non uno scatto con la reunion del cast? Ecco che, quindi, la Aniston ha deciso di condividere un selfie insieme agli altri attori che hanno fatto la storia di una delle serie tv più amate di sempre. Phoebe, Chandler, Monica, Ross, Joey sbucano alle spalle di Rachel nella prima, vera, foto che ritrae tutto il cast insieme a 15 anni dalla fine della produzione.

Probabilmente nemmeno l'attrice si aspettava un'accoglienza così calorosa. In meno di 24 ore ha superato quota 6 milioni di follower e viaggia spedita verso quota 7 milioni e oltre. Lo scatto, invece, nonostante la qualità lasci molto a desiderare e non faccia rimpiangere i gloriosi anni Duemila, ha superato gli 8 milioni di like ed è stato commentato oltre 360.000 volte. Numeri record per Jennifer Aniston al suo debutto, che hanno addirittura mandato in crush Instagram. Se Jennifer Aniston voleva condividere una foto che “rompesse l'internet” c'è riuscita.