Jennifer Aniston: "Justin Theroux mi ha obbligata a vedere il mio primo film"

Jennifer Aniston ha raccontato un simpatico siparietto accaduto quando stava iniziando a frequentare l’ex marito, Justin Theroux.

Come riporta il DailyMail, l’attrice è stata ospite all’Howard Stern Show, raccontando di essere stata obbligata dall’ex a vedere il suo primo film - “Leprechaun”, un vero e proprio flop al botteghino - quando hanno iniziato a uscire insieme nel 2011.

“ L’ho visto tipo 8 anni fa - ha detto Aniston quando le è stato chiesto del suo primo lavoro al cinema - con il nostro comune amico Justin Theroux. […] Stavamo uscendo insieme. Ho cercato di togliergli il telecomando ma non c’è stato niente da fare. […] Riuscivo solo a camminare avanti e indietro, sentendomi imbarazzata ”.

In realtà, il primissimo ruolo per Aniston fu ne “Il mio amico Mac”, ma non venne accreditata. L’attrice ha raccontato di essersi sentita “ arrivata ” quando nel 1993 ha girato “Leprechaun”, dato che recitava accanto a uno degli attori del momento: Warwick Davis. In realtà erano accadute altre cose prima di quell’esperienza e ne sarebbero accadute altre molto più proficue per la carriera dell’attrice.

Ad esempio, nel 1990 aveva girato il film per la tv “Camp Cucamonga” e le serie “Molloy” e “Ferris Bueller” - trasposizione televisiva di “Una pazza giornata di vacanza”, in cui Aniston ricoprì il ruolo che nel film fu di Jennifer Grey.

La vera svolta per l’attrice - oggi una protagonista di commedie, molto amata e molto richiesta - è arrivata un anno dopo “Leprechaun”, nel 1994: per tutti divenne Rachel Green, una delle protagoniste della serie “Friends”. Di recente Aniston, con i co-protagonisti Courteney Cox e Matt LeBlanc, ha avuto una piccola reunion privata della serie, a 25 anni dal primo episodio.

