Jennifer Aniston fu costretta a dimagrire 13 chili per recitare in Friends

Jennifer Aniston ha tagliato il traguardo dei 50 anni ed è sempre in splendida forma. Eppure c’è stato un periodo della sua vita in cui quel viso radioso da eterna ragazzina non bastava, anzi. Nel libro “Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era”, scritto dal giornalista Saul Austerlitz, emerge che l’attrice, due matrimoni e tanti successi alle spalle tra cinema e televisione, fu costretta dal suo agente a perdere ben 13 chili per ottenere la parte che le ha donato la popolarità, quella di Rachel Green nella celebre serie Friends di David Crane e Marta Kauffman.

“ Los Angeles – scrive Austerlitz nel suo libro – era un posto difficile per le attrici, era un luogo difficile per le donne, e l’agente di Jennifer Aniston era riluttante ad essere sincero con lei ”. Il “ricatto” era semplice: “ Vuoi restare ad Hollywood? Devi perdere peso ”. Come riportato dal magazine People, all’epoca la Aniston non era proprio grassa, ma le sue forme erano spesso e volentieri il motivo per cui non riusciva ad ottenere tantissimi ruoli.

Quando a Jennifer Aniston suggerivano un body “contenitivo”

“ La mia dieta – ha confessato l’attrice a People nel 2016 – era tremenda. Milk shake e patatine fritte con salsa ”. Fu per questo motivo che il suo agente le suggerì di indossare un body “contenitivo” ai provini per affinare la sua silhouette.