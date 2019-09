Jennifer Aniston svela il bizzarro rito magico che ​compie (e che possiamo copiare)

" Sto entrando in quello che sento come uno dei periodi più creativamente soddisfacenti della mia vita ", ha dichiarato Jennifer Aniston in una recente intervista al New York Times. Sembra proprio che al giro di boa dei 50 anni (portati splendidamente), l'attrice americana stia vivendo una seconda giovinezza sia interiormente che esteriormente. Tutto merito, a quanto pare, dell'insolito rituale magico che la Aniston compie da oltre trent'anni in compagnia di un ristretto gruppo di amiche. L'ultimo appuntamento con la spiritualità sarebbe avvenuto nel giorno del suo cinquantesimo compleanno.

Jennifer Aniston, per festeggiare il mezzo secolo, si è concessa una breve vacanza con le amiche in Messico. Al termine di un volo piuttosto turbolento, l'attrice americana e le amiche hanno subito effettuato il rito del "Cerchio della Dea". A raccontarlo è stata lei stessa nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata al New York Times negli scorsi giorni. Sedute sul pavimento in cerchio, con le gambe incrociate, le donne si sono passate un piccolo bastone decorato con piume e ciondoli, dichiarando le loro intezioni. Un momento di profonda spiritualità che le amiche (tra le quali sembra ci sia anche la collega di "Friends" Courteney Cox) ripetono da oltre tre decenni nei momenti più importanti della loro vita.

Il rituale è stato così compiuto in occasione del matrimonio con Brad Pitt e delle nozze con Justin Theroux, ma anche in uno dei momenti più tristi della vita di Jennifer Aniston, la morte del suo cane Dolly. Ma anche nei periodi di cambiamento e novità delle sue amiche, lei ha raccontato di esserci sempre stata per loro e per il rituale.