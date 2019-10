Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si sono lasciati di nuovo?

Cosa sta accadendo a Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé? I due pare si siano nuovamente lasciati e a far intendere che la relazione sia giunta al capolinea è stato uno degli ultimi post su Instagram dell’argentino.

I due, che si sono conosciuti durante L’Isola dei famosi, avevano già vissuto un momento di crisi nel corso dell’estate. In seguito ad un litigio dovuto alla eccessiva gelosia di Jeremias scatenata da un costume da bagno troppo succinto di Soleil, i due sembrava avessero deciso di lasciarsi in maniera definitiva. Poi, però, è arrivato il ricongiungimento seguito dalla scelta di rendere meno social possibile questa storia d’amore. Eppure, sembrava che il sentimento fosse davvero forte, tanto da spingerli a prendere casa insieme e andare a convivere.