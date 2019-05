Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge a Temptation Island Vip? L'indiscrezione

Mancano diversi mesi all'inizio delle riprese di Temptation Island Vip, ma già imperversa il toto-nome circa le possibili coppie che parteciperanno al docu-reality di Canale 5. A lanciare un'indiscrezione che farà gola agli amanti del gossip ci ha pensato il settimanale Oggi: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge potrebbero prendere al programma che non ha ancora un conduttore ufficiale dopo l'addio di Simona Ventura, rientrata in Rai.

"Fervono i preparativi per la seconda edizione di Temptation Island Vip ", si legge nella rubrica Pillole di Gossip del settimanale Oggi. "Si mormora che tra i protagonisti ci sarà la coppia fumantina formata da Jeremias Rodriguez, 30, e Soleil, 24" , continua il trafiletto dedicato alla coppia nata sotto il sole cocente dell'Honduras. Il fratello di Belen e Cecilia e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, si sono conosciuti ed innamorati durante la loro partecipazione all'Isola dei Famosi, sebbene tra i due fossero già intercorsi alcuni messaggi.

La loro unione, che ha fatto molto discutere gi altri naufraghi, è diventata ancora più forte una volta che i due sono rientrati in Italia: Jeremias e Soleil appaiono sempre più uniti, a giudicare dagli ultimi scatti social. Il Rodriguez e la Sorge si sono da poco concessi una vacanza ad Ibiza non senza aver fatto prima le presentazioni ufficiali in famiglia. Soleil pare aver trovato l'approvazione di Belen, che non perde occasione di commentare positivamente gli scatti dei due, ma adesso i fan si chiedono se i due sapranno resistere alle provocazioni, qualora la presenza sull'isola dell'amore fosse confermata.

I diretti interessati non si sono ancora espressi in merito, ma conoscendo i caratteri passionali di Soleil e Jeremias, qualora i due accettassero di partecipare al docu-reality quel che è certo è che i telespettatori non si annoierebbero di certo. I tentatori riuscirebbero a spezzare l'unione della coppia?

