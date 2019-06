Jessica Alba va in terapia: "Voglio diventare una mamma migliore"

Essere madre è il “mestiere” più difficile del mondo, Jessica Alba lo sa bene. L’attrice, modella e imprenditrice è riuscita a fatica a trovare un equilibrio tra la sua carriera e i suoi tre figli: Honor di 10 anni, Haven di 7 e Hayes di un anno e mezzo, l’unico maschietto. Nonostante i suoi sacrifici, Jessica Alba si è sentita spesso “inadeguata” in questo ruolo. Per questo ha deciso di andare in terapia e portare con sé la figlia maggiore.

Questa esperienza dovrebbe insegnarle a diventare una mamma “migliore”, capace di ascoltare e consigliare i suoi figli. “ Alcune persone pensano che bisogna parlare apertamente solo con un prete - ha spiegato all’ottava Conferenza annuale di Her Campus Media a Hollywood -. Io per esempio non mi sento davvero a mio agio nel parlare dei miei sentimenti, perché non sono cresciuta in un ambiente in cui questo avveniva. Ma voglio che per i miei figli sia tutto diverso. Voglio che possano parlare sempre con me ”.

L’infanzia di Jessica Alba è stata abbastanza particolare. È nata in una famiglia metà messicana, metà franco-canadese e danese (sua mamma, Catherine, aveva origini miste). Suo padre e sua madre sono diventati genitori poco più che maggiorenni, e per crescere lei e il fratello, Joshua, hanno dovuto fare incredibili sacrifici. L'attrice da bambina aveva una salute cagionevole: ha avuto molti problemi respiratori e l’appendicite; per anni non ha fatto che entrare e uscire dagli ospedali. La madre ha dovuto lasciare il lavoro per accudirla. Sbarcare il lunario, con un solo stipendio da militare, non era facile.